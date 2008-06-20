Яценюк розказує, як політикам треба заходити і виходити

У Верховній Раді не зареєстровано проект рішення щодо висловлення недовіри уряду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на засідання парламенту голова Верховної Ради Арсеній ЯЦЕНЮК.

За його словами, якщо така резолюція буде внесена на розгляд парламенту, то, відповідно до ст. 225 Тимчасового регламенту ВР, необхідно принаймні 17 днів на те, щоб цей документ розглядався як у комітетах, так і в уряді.

А.ЯЦЕНЮК закликав народних депутатів спробувати «відмовитись від взаємних образ і ультиматумів». «Тут ніхто нікого не боїться», - підкреслив він. «У політику треба вміти гарно заходити і гарно виходити» - сказав спікер.

Спікер закликав народних депутатів діяти відповідно до Конституції та законодавства України.

Як повідомляв УНІАН, лідер фракції Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ учора на засіданні опозиційного уряду заявив, що його фракція вимагає провести наступного тижня позачергове засідання Верховної Ради України для заслуховування звіту уряду.

В.ЯНУКОВИЧ запевнив, що буде зібрано не менше 150 підписів народних депутатів для скликання позачергового засідання парламенту.

Він також висловив думку, що таке засідання має відбутися за участі Президента України Віктора ЮЩЕНКА.