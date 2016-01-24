В Україні сьогодні обирають старост у чотирьох областях

Вибори проходять у Запорізькій, Рівненській, Хмельницькій та Черкаській областях, повідомили у прес-службі Міністерства регіонального розвитку.

Зазначається, що вибори старост в Одеській області відбудуться 14 лютого, в Закарпатській - 21 лютого, в Івано-Франківській та Львівській - 28 лютого, у Чернігівській - 6 березня, у Тернопільській - 13 березня.

Читайте такожЦВК оголосила початок виборчого процесу депутатів місцевих рад серед перших об’єднаних громадНагадаємо, 17 січня 2016 року відбулися перші в України вибори старост. Вибори пройшли у смт. Ірдинь Білозірської об’єднаної територіальної громади Черкаського району Черкаської області та у селах Майори і Повстанське Біляївської міської об’єднаної територіальної громади Біляївського району Одеської області.

Обрані старости, відповідно до закону про добровільне об’єднання територіальних громад, представлятимуть інтереси жителів сіл у виконавчому комітеті об’єднаних територіальних громад.