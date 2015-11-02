ЦВК достроково припинила повноваження Маріупольської та Красноармійської міських виборчих комісій

Як повідомили УНІАН у Відділі взаємодії із ЗМІ Секретаріату Комісії, таке рішення було прийняте сьогодні на засіданні ЦВК, яке провів голова Комісії Михайло Охендовський.

Проаналізувавши рішення цих виборчих комісій, пояснення окремих членів комісій та інші наявні матеріали, Комісія, зокрема, встановила, що, всупереч рішенням ЦВК, зазначені виборчі комісії не забезпечили передачу виготовлених виборчих бюлетенів з відповідних місцевих виборів виборчим комісіям нижчого рівня. Крім того, окремі рішення цих виборчих комісій суперечать законодавству та прийняті з перевищенням їх повноважень, а систематичні порушення вказаних виборчих комісій обов’язкових приписів виборчого закону та рішень Центральної виборчої комісії призвели до порушення гарантованих Конституцією України виборчих прав громадян України.

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Комісія також зауважила, що встановлені нею факти можуть свідчити про наявність у діях окремих членів цих виборчих комісій ознак перешкоджання здійснення реалізації виборчих прав громадян України, перешкоджання діяльності інших суб’єктів виборчого процесу та складу злочину, передбаченого статтею 157 Кримінального кодексу України, що призвело до тяжких наслідків – непроведення виборів депутатів Маріупольської і Красноармійської міських рад та Маріупольського і Красноармійського міських голів.

Комісія скасувала постанову Маріупольської міської виборчої комісії від 30 жовтня 2015 року № 124 "Про встановлення результатів виборів депутатів у одномандатних виборчих округах, виборів сільського, селищного, міського голови, старости, депутатів у багатомандатному виборчому окрузі", оскільки обставини, наведені в цій постанові, не є визначеними виборчим законом підставами для прийняття виборчою комісією рішення про визнання виборів такими, що не відбулися. Комісією було встановлено, що вказане рішення суперечить законодавству та прийняте з перевищенням повноважень вказаної комісії.

З цих же підстав Комісія скасувала рішення Красноармійської міської виборчої комісії від 25 жовтня 2015 року № 52 "Про визнання чергових виборів депутатів Красноармійської міської ради Донецької області 25.10.2015 р. такими, що не відбулися" та № 53 "Про визнання чергових виборів Красноармійського міського голови 25.10.2015 р. такими, що не відбулися".

Окрім того, встановивши факти систематичного порушення Маріупольською і Красноармійською міськими виборчими комісіями вимог Законів України "Про місцеві вибори", "Про Центральну виборчу комісію", Комісія достроково припинила повноваження усього їх складу.

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Як повідомляв УНІАН, 25 жовтня не відбулося голосування на місцевих виборах у Маріуполі та Красноармійську. Територіальні виборчі комісії цих міст відмовились передавати дільничним виборчим комісіям бюлетені, надруковані "Приазовським робочим", через пошкодження, а також помилки в них. Відповідно, виборці Маріуполя та Красноармійська не змогли взяти участь у місцевих виборах.

Сьогодні ЦВК рекомендувала ВР призначити вибори у Маріуполі і Красноармійську на 15 листопада.