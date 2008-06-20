Хто буде послом Росії замість Черномирдіна?

Директор Європейського інституту інтеграції та розвитку Дмитро ВИДРІН прогнозує, що Росія протягом найближчого тижня замінить свого посла в Україні Віктора ЧЕРНОМИРДІНА кар`єрним дипломатом.

Таку думку Д.ВИДРІН висловив сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

«Росія протягом найближчого тижня замінить посла в Україні, причому новий посол буде не політиком, а кар`єрним дипломатом», - сказав Д.ВИДРІН.

Політолог зазначив, що, відповідно до міжнародної практики, «непристойно і залишати посла на третій термін, і призначати дипломатом неспеціаліста».

На думку Д.ВИДРІНА, Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ, розділяючи європейські цінності, прагнутиме увідповіднити російську дипломатичну службу європейській дипломатії.

Довідка УНІАН. В.ЧЕРНОМИРДІН працює в статусі Надзвичайного та Повноважного посла Російської Федерації в Україні з весни 2001 року. В.ЧЕРНОМИРДІН 30 травня 2001 року як посол Росії в Україні вручив Президентові України вірчі грамоти.

Він не є кар`єрним дипломатом: до призначення послом в Україні був обраний депутатом Державної Думи Федеральних Зборів Російської Федерації (1999-2001 рр.). У цей же період В.ЧЕРНОМИРДІН очолював Раду директорів ВАТ «Газпром» (1999-2000 рр.).

З 1992 до 1998 року В.ЧЕРНОМИРДІН очолював уряд РФ.