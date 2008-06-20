Черновецький каже, що в очі не бачив «наступника Кільчицької»

Мер Києва Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ тільки планує зустрітися з колишнім першим заступником міністра охорони здоров`я Олександром ОРДОЮ з приводу його можливого призначення на посаду заступника голови столичної міської адміністрації замість Ірени КІЛЬЧИЦЬКОЇ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ повідомив сьогодні журналістам, коментуючи заяву в ЗМІ О.ОРДИ з приводу того, що керівник КМДА вже запропонував йому стати заступником.

«Я не зустрічався з О.ОРДОЮ, я знаю лише про його кваліфікацію, але я з ним зустрінуся», - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

За словами мера, кандидатура О.ОРДИ підходить на посаду заступника адміністрації, оскільки у нього є досвід роботи у сфері охорони здоров`я, якою раніше займалася І.КІЛЬЧИЦЬКА.

Разом з тим Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ наголосив, що заява О.ОРДИ в газеті, яка була опублікована сьогодні, є провокаційною. «Я ніколи його не бачив», - відзначив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

За його словами, призначення О.ОРДИ на посаду в КМДА залежатиме від вражень і розмови з ним. «Усе питання в тому, що я вирішую, хто буде моїм заступником, а хто ні», - наголосив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Стосовно І.КІЛЬЧИЦЬКОЇ столичний міський голова відзначив, що вона завжди матиме можливість при бажанні працювати в Київській міськадміністрації і в будь-який момент матиме доступ до нього. При цьому мер сказав, що готовий хоч сьогодні призначити її на посаду свого заступника, щойно вона напише відповідну заяву.

Як повідомляв УНІАН, І.КІЛЬЧИЦЬКА була призначена заступником голови КМДА 17 липня 2006 р.

18 червня увечері з`явилась інформація про те, що І.Кільчицька звільнилася з посади заступника голови КМДА.

19 червня Л.Черновецький відзначив, що йому буде "дуже складно знайти заміну" І.КІЛЬЧИЦЬКІЙ. За словами мера, вона написала заяву про звільнення за власним бажанням

Сьогодні в інтерв`ю газету «Коммерсант-Украина» О.ОРДА повідомив, що одержав від мера Києва пропозицію обійняти посаду заступника голови Київської міської державної адміністрації замість І.Кільчицької.