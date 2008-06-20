Литвин готовий іти у будь-яку коаліцію?

Блокування роботи Верховної Ради здійснюється для того, щоб приховати відсутність коаліції і недієздатність парламенту, заявляє лідер Блоку Литвина, народний депутат Володимир ЛИТВИН.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на прес-конференції він наголосив, що Блок Литвина не є “приводом і причиною для блокування роботи Верховної Ради”.

“Мені все рівно, з ким вести коаліційні переговори. Але це повинно відбуватися відкрито і публічно. Я готовий вести таку розмову, але не для того, щоб ділити посади і повноваження”, - сказав В.ЛИТВИН.

Висловлюючи позицію про коаліційну угоду, В.ЛИТВИН наголосив, що вона не повинна складатися із “безлічі пунктів”, які ніхто не читатиме. “Це повинен бути чіткий, конкретний і не перевантажений документ. Ось у такому форматі ми готові вести розмову”, - заявив він.