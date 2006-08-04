На 5 посад суддів КС від парламенту претендує 7 кандидатур

На 5 посад суддів Конституційного Суду від парламенту претендує сім кандидатур.

Як передає кореспондент УНІАН, 6 кандидатур внесено головою ВР Олександром МОРОЗОМ: Тамара КУДЛАЙ, Пилип ПИЛИПЕНКО, Петро СТЕЦЮК, Галина БАЛЮК, Марія МАРКУШ, Іван ПИЖИК.

Одна кандидатура внесена депутатами від фракції БЮТ – Анжеліка СТРИЖЕВСЬКА.

Як повідомлялося, сьогодні у ВР планується приведення до присяги всіх суддів КС обраних Верховною Радою, призначених Президентом та З’їздом суддів.