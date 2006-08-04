США вважають, що Янукович прийшов до прем`єрства старим перевіреним шляхом

Кандидатуру Віктора ЯНУКОВИЧА висунуто на посаду прем`єр-міністра відповідно до Конституції України, і США мають намір працювати з очолюваним ним урядом.

Як передає РІА «Новости», про це заявив офіційний представник Державного департаменту США Шон МАККОРМАК.

"Пан ЯНУКОВИЧ прийшов на посаду прем`єра старим перевіреним демократичним шляхом - він напружено працював, аби одержати голоси, він вів кампанію і займався політикою. Ми працюватимемо з урядом пана ЯНУКОВИЧА, так само як і з будь-яким демократично обраним урядом", - заявив Ш.МАККОРМАК у четвер журналістам у Вашингтоні.

"Ми хочемо мати добрі відносини з українським урядом", - відзначив представник держдепартаменту, наголосивши, що кандидатуру В.ЯНУКОВИЧА "висунуто відповідно до вимог української Конституції".

Відповідаючи на прохання прокоментувати той факт, що В.ЯНУКОВИЧ є відомим противником вступу України до НАТО, Ш.МАККОРМАК сказав, що до кінця цього року з питання про взаємовідносини між Україною і Північноатлантичним альянсом проводитимуться "дискусії всередині НАТО, а також між НАТО і Україною".