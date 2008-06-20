Путін і Тимошенко домовилися провести засідання
18:59, 20 червня 2008Політика
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Відбулася телефонна розмова
Наступного тижня в Москві відбудеться засідання комітету з питань економічного співробітництва Російсько-української міждержавної комісії.
Домовленість про це була досягнута сьогодні в розмові по телефону між главою уряду Росії Володимиром Путіним і прем`єр-міністром України Юлією Тимошенко, повідомив прес-секретар російського прем`єра Дмитро Пєсков.
За його словами, під час бесіди Путін і Тимошенко «домовилися провести наступного тижня в Москві засідання комітету з питань економічного співробітництва російсько-української міждержкомісії».
Комісію очолюють президенти двох країн, комітет – прем’єр- міністри.
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