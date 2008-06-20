Путін і Тимошенко домовилися провести засідання

Наступного тижня в Москві відбудеться засідання комітету з питань економічного співробітництва Російсько-української міждержавної комісії.

Домовленість про це була досягнута сьогодні в розмові по телефону між главою уряду Росії Володимиром Путіним і прем`єр-міністром України Юлією Тимошенко, повідомив прес-секретар російського прем`єра Дмитро Пєсков.

За його словами, під час бесіди Путін і Тимошенко «домовилися провести наступного тижня в Москві засідання комітету з питань економічного співробітництва російсько-української міждержкомісії».

Комісію очолюють президенти двох країн, комітет – прем’єр- міністри.

Газета.ру