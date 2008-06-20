Партії регіонів не вдалося здивувати БЮТ

Блок Юлії Тимошенко заявляє, що “суєта” Партії регіонів навколо збору підписів народних депутатів за внесення до парламенту питання про звіт уряду пов’язана з тим, щоб “відволікти увагу громадськості від реальних скандалів, пов’язаних з виявленими Контрольно-ревізійним управлінням крадіжок у розмірі 10,2 млрд. гривень, зловживаннях в “Енергоатомі”, Мінтрансі, здачі шельфу і т.д.”.

Як ідеться у заяві БЮТ, переданій агентству УНІАН прес-службою блоку, БЮТ “без усякого здивування дізнався про те, що Партія регіонів спромоглася зібрати лише 156 підписів за внесення до парламенту питання про звіт уряду”.

“Це нікого не дивує, - йдеться у заяві БЮТ, - оскільки зрозуміло, що Партія регіонів мріє про відставку уряду ТИМОШЕНКО з першої секунди її призначення. І якщо вже говорити про секунди, то дозволимо собі нагадати, що наш лідер підрахувала, що ЯНУКОВИЧ за час свого перебування при владі крав зі швидкістю 60 доларів на секунду, тому нам зрозумілі їхні істерики, адже всього день без влади – це мінус 5 мільйонів доларів в засіках ЯНУКОВИЧА і Ко.”

Як повідомляв УНІАН, за інформацією прес-служби Партії регіонів, сьогодні, 20 червня, у парламенті було зареєстровано проект постанови Верховної Ради, який передбачає розгляд питання про відповідальність Кабінету міністрів України. Зареєстрований він більш ніж 150 депутатами – членами фракції Партії регіонів, йшлося у повідомленні прес-служби ПР.