В УКРОПі заявили, що репресії проти об’єднання та Корбана особисто спрямовані на знищення опозиції
УКРОП знаходиться під безпрецедентним тиском з боку влади.
В Україні розпочалася кампанія по знищенню і дискредитації опозиційних сил. Про це йдеться в офіційній заяві "Об’єднання патріотів – УКРОП".
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"Українське об’єднання патріотів – УКРОП" продовжує перебувати під безпрецедентним тиском з боку влади. Політичні репресії проти членів та прихильників партії, політичне ув’язнення Геннадія Корбана, наклепницькі заяви щодо УКРОПу з боку каральних органів – все це є взаємопов’язаними елементами добре спланованої, організованої та профінансованої кампанії з системного знищення опозиції в Україні", - йдеться в заяві.
В організації вважають, що ця кампанія інспірована та режисується владою і має на меті позбавити Геннадія Корбана статусу політично репресованої особи, заблокувати роботу партії, дискредитувати УКРОП та підірвати довіру до партії з боку громадян України та міжнародної спільноти.
Крім того у політраді УКРОПу заявляють, що лідер об’єднання Геннадій Корбан "спілкування з яким максимально обмежене через політично вмотивований арешт, перебуває під цілеспрямованим психологічним тиском та дезінформаційним впливом".
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У зв'язку з цим політрада партії одноголосно підтримала продовження боротьби за звільненняКорбана, як і боротьби за звільнення інших політв’язнів.
"Обрання нового голови політради УКРОПу мало виключно технічний характер і дозволить партії продовжити політичну опозиційну діяльність за докорінну зміну Системи влади в Україні", - додали в об’єднанні.