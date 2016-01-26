У Львові та Тернополі звернулися до ВР із закликом не голосувати за особливий статус Донбасу

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне звернення було сьогодні підтримано на сесіях Львівської обласної ради та Тернопільської міської ради.

«Заради захисту інтересів України та українців закликаємо ухвалити таке історичне рішення – у жодному разі не голосувати за зміни до Конституції України, які стосуються особливого статусу Донбасу, як би його не називали, за красивою ширмою інших слів сховавши його справжню, жорстоку та приховану від суспільства сатанинську суть – узаконити окупантів, чий чобіт топче святу українську землю», – зазначається у зверненні Львівської облради.

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У своєму зверненні депутати Тернопільської міськради наголошують, що російські окупанти, які здійснили анексію Криму і розпочали війну на Донбасі, воліють легалізувати свої загарбницькі дії.

«Вони намагаються змусити міжнародну спільноту визнати псевдодержави - так звані ЛНР і ДНР, цілком підконтрольні Кремлю. Узаконення дій терористів може відбутися шляхом прийняття Верховною Радою відповідних змін до Конституції, які передбачають особливий порядок місцевого самоврядування на окремих територіях Луганської і Донецької областей», – йдеться у зверненні.

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У ньому депутати висловлюють переконання, що надання особливого статусу Донбасу буде свого роду легалізацією влади терористичних угруповань, які за підтримки Росії вбивають бійців ЗСУ, добровольців та мирне населення.

«Розуміючи важливість прийняття змін до Конституції щодо децентралізації, необхідність яких ми на місцях усвідомлюємо найкраще, закликаємо вас заради захисту інтересів України та українців в жодному випадку не голосувати за зміни до Конституції, які стосуються особливого статусу Донбасу, як би його не називали», – сказано у зверненні.