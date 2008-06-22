Розпочався показ фільму про митрополита Шептицького

20 червня в Івано-Франківську розпочався допрем`єрний показ художнього фільму про митрополита Андрея Шептицького “Владика Андрей”.

Як передає кореспондент УНІАН, перед фільмом відбулася зустріч глядачів з режисером стрічки Олесем ЯНЧУКОМ і акторами.

О.ЯНЧУК повідомив, що прем’єра стрічки відбудеться в Києві у серпні, а в прокат фільм надійде після 4 вересня. «Ми розпочинаємо допрем’єрний показ фільму з Івано-Франківська, оскільки тут його знімали і влада підтримала створення стрічки матеріально, - зазначив режисер. – Це своєрідна подяка прикарпатцям».

Голова Івано-Франківської обласної ради Ігор ОЛІЙНИК наголосив, що влада почала вкладати кошти в індустрію українського кінематографа. «Світу відомі виробники кіно Франції, Німеччини, США, Індії і Китаю, - зауважив голова облради. – Тепер маємо прагнути, щоб світ дізнався про наше кіно». На фінансування зйомок фільму “Владика Андрей” Івано-Франківська обласна рада виділила 100 тисяч гривень із вільного залишку фонду обласного бюджету.

Головну роль у фільмі глави Української греко-католицької церкви, митрополита Андрея Шептицького зіграв прикарпатський актор Сергій РОМАНЮК. За словами актора, аби гідно передати образ головного героя йому довелося перед зйомками деякий час навіть жити в монастирі.

Довідка УНІАН. Фільм про митрополита УГКЦ Андрея Шептицького знімала кіностудія імені Олександра Довженка; режисер – О.ЯНЧУК, відомий за стрічками "Осіннє вбивство в Мюнхені", "Нескорений", "Залізна сотня", "Голод-33". Автор сценарію - Микола ШИЯН. За задумом режисера, "Владика Андрей" - цілком біографічний фільм. Зйомки фільму розпочинали у Києві, проводили у Львові, зокрема, у Соборі святого Юра та в Івано-Франківську.

Художній фільм "Владика Андрей" - єдиний проект, який мав у 2007 році статус державного замовлення. Загальна вартість стрічки - 10 мільйонів гривень: 8 млн. виділила держава, 300 тис. грн. дала Львівська обласна рада.