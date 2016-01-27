Російського консула викликали "на килим" в МЗС через Савченко

Про це повідомляє департамент політики і комунікацій відомства.

Як зазначається в повідомленні, під час зустрічі російській стороні заявлено вимогу вжити заходів щодо забезпечення Надії Савченко належною і кваліфікованою медичною допомогою у зв’язку з погіршенням її здоров’я, зумовленим голодуванням у знак протесту проти незаконного утримування в Російській Федерації.

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Увагу представника Посольства Російської Федерації було привернуто до неприпустимості грубого порушення судовими органами РФ законного права захисту Надії Савченко представляти в суді матеріали беззаперечних доказів її невинуватості, у тому числі – наданих українськими компетентними органами.

Російській стороні було пред’явлено вимогу припинити знущання над Надією Савченко та іншими незаконно утримуваними громадянами України – політичними в’язнями Росії, негайно звільнити їх та забезпечити повернення в Україну, підкреслюється в повідомленні.