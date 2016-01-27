Російського консула викликали "на килим" в МЗС через Савченко
У зв’язку з системним порушенням судовими органами РФ законного права Надії Савченко на належний захист 27 січня 2016 року до МЗС України було викликано консула Посольства РФ в Україні і вручено ноту протесту проти триваючого щодо неї свавілля так званого російського правосуддя.
Про це повідомляє департамент політики і комунікацій відомства.
Як зазначається в повідомленні, під час зустрічі російській стороні заявлено вимогу вжити заходів щодо забезпечення Надії Савченко належною і кваліфікованою медичною допомогою у зв’язку з погіршенням її здоров’я, зумовленим голодуванням у знак протесту проти незаконного утримування в Російській Федерації.
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Увагу представника Посольства Російської Федерації було привернуто до неприпустимості грубого порушення судовими органами РФ законного права захисту Надії Савченко представляти в суді матеріали беззаперечних доказів її невинуватості, у тому числі – наданих українськими компетентними органами.
Російській стороні було пред’явлено вимогу припинити знущання над Надією Савченко та іншими незаконно утримуваними громадянами України – політичними в’язнями Росії, негайно звільнити їх та забезпечити повернення в Україну, підкреслюється в повідомленні.