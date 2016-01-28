Нардеп від БПП звинуватив команду Саакашвілі в незаконній роздачі землі в обмін на квартири

Про це в ході засідання Верховної Ради заявив народний депутат, член фракції "Блок Петра Порошенка" Дмитро Голубов.

Нардеп зазначив, що ця інформація спливла з електронного листування радника Саакашвілі Резнікова із забудовниками.

"З цього листування випливає, що велика одеська будівельна фірма звернулася до губернатора з проханням виділити 75 соток землі, що належать Міністерству оборони для будівництва багатоповерхівки на Французькому бульварі. І вже 17 вересня Саакашвілі абсолютно безкоштовно віддає їм землю Міноборони. Вже 20 вересня радник Саакашвілі звернувся до цієї фірмі з вимогою віддати їм три квартири: одну трикімнатну і дві двокімнатних за розпорядження про виділення землі", - заявив Голубов.

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За словами народного депутата, ці квартири були виділені "буквально через тиждень" в елітній багатоповерхівці "Королівські сади" на Французькому бульварі, 60.

"Одна з цих квартир іде першому заступнику Саакашвілі Володимиру Жмаку. Інша - заступнику Генерального прокурора Давиту Сакварелідзе, а трикімнатна квартира пішла старійшині цього корупційного аулу Мішці-Грузинчику", - сказав він.

За словами Дмитра Голубова, вартість цих квартир без ремонту становить близько 1 мільйона доларів.

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"Це одне рішення і мільйон доларів. А таких рішень вони вже наштампували, як машинка Зінгера. І вони сьогодні проводять антикорупційні форуми. Ми вимагаємо від НАБУ, від Генпрокуратури встановити номінальних власників цих квартир", - наголосив член фракції БПП.