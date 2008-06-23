У Єдиному Центрі будуть раді будь-якому члену партії

Присутність посиленої спеціальної охорони з числа працівників охоронного агентства "Альфа-Донецьк" на загальних зборах Донецької облорганізації "Єдиний Центр" лідер цієї партійної організації Андрій АМБРОСЬОНОК пов`язав з можливістю усунення "провокацій".

Як передає кореспондент УНІАН, так він пояснив на прес-конференції те, що на вході до готельного комплексу "Вікторія", де відбувалися збори, охоронці зі спеціальними пристосуваннями на кожному кроці буквально за руки тримали журналістів, ретельно звіряючи їх прізвища зі списком присутніх на заході представників ЗМІ.

"Ми звикли робити так: або робити добре, або взагалі не робити. Тому нікого не хотіли образити служби безпеки. Але є професіонали, вони знають, як правильно робити свою роботу і саме через це були написані всі інструкції, за якими вони працювали", - пояснив А.АМБРОСЬОНОК. Він також повідомив: " Плюс – не буду приховувати, що була інформація про всілякі провокації, хвалить Бога, ми їх спробували усунути".

На запитання журналістів, в чому ж виявилися ці провокації, А. АМБРОСЬОНОК відповів: "Ну не провокації, ну є якісь недобрі люди, які чомусь намагалися зірвати збори "Єдиного Центру", хоча нам це абсолютно не зрозуміло. Партія з перших моментів говорить про те, що вона саме хоче прославитися своєю роботою, навіщо робити якісь там провокації, ми зі свого боку не знаємо".

На зауваження журналістів про те, що на цих зборах безпосередню участь брав у голосуванні і керівник охоронної групи, А. АМБРОСЬОНОК сказав: "Особисто щодо складу всієї нашої партії, я вам не можу сказати. Але чому, приміром, керівник служби безпеки не може бути членом нашої партії? Ми насправді раді будь-якому члену партії".