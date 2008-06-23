У Єдиному Центрі кажуть, що коаліція на грані

Народний депутат, член президії партії "Єдиний Центр" Михайло ПОЛЯНЧИЧ не виключає проведення в Україні дострокових парламентських виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив учора на прес-конференції в Донецьку.

"В українській політиці все ймовірно, тому я не виключаю позачергових виборів. Можливо не восени, але до президентських виборів може бути", - сказав М.ПОЛЯНЧИЧ.

Він пояснив: "Зрозуміло, що сьогодні, говоритимемо, що коаліція на грані. Юридично вона існує, тому що в законодавстві чітко виписано, що фракції формують коаліцію, а якісно, персонально, зрозуміло, що ми не можемо прийняти жодного рішення".

За словами М.ПОЛЯНЧИЧА, "існує коаліційна тріщина, але вона, звісна річ, сформована не вчора, вона була вже закладена при формуванні партійних списків".

"Якщо хтось кричить, що купують. Треба дивитися, кого брати в списки", - вважає депутат.

Він підкреслив, що "звичайно, потрібно змінювати виборче законодавство остаточно із закритими списками, це вже всі кричать – треба вносити зміни і треба формувати такі списки, щоб люди хоча б бачили, навіть за партійними списками, за кого голосують".

"Звичайно, доля коаліції не дуже хороша", - додав М.ПОЛЯНЧИЧ, який сам сьогодні входить у правлячу коаліцію.