Литвин привітав хронічних заручників з професійним святом

Голова Народної партії і фракції свого імені у Верховній Раді Володимир ЛИТВИН констатує, що “в Україні державні службовці зазвичай стають заручниками політичної кон’юнктури, потрапляючи майже у цілковиту залежність від політичних сил, які приходять до влади”.

Про це йдеться у переданому УНІАН привітанні політика до Дня державної служби, що відзначається сьогодні.

В.ЛИТВИН зазначає, що статус державного службовця є особливим: з одного боку, він несе широкі повноваження, а з іншого – подвійну відповідальність за стан справ у суспільстві.

Говорячи про досвід державної служби у цивілізованих країнах, В.ЛИТВИН наголошує, що ця професія є надзвичайно престижною. “У провідних університетах світу існують факультети державного управління. Державні службовці становлять там золотий фонд адміністраторів та менеджерів усіх рівнів”, - йдеться у привітанні.

Разом з тим, В.ЛИТВИН переконаний, що попри всі негаразди, зусилля українських держслужбовців й надалі будуть спрямовані на побудову демократичного суспільства, забезпечення конституційних прав і свобод громадян, динамічний розвиток країни, піднесення її престижу на міжнародній арені.