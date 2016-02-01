МЗС назвало фейком можливість направлення українських військових до Сирії для боротьби з бойовиками ІДІЛ

Про це повідомив посол з особливих доручень МЗС України Дмитро Кулеба, передає "Українська правда".

"Це фейк. Ми активно взаємодіємо з партнерами щодо припинення конфліктів на Близькому Сході. Але про використання в регіоні, зокрема в Сирії або Іраку, Збройних Сил України не йдеться", - наголосив він.

"Наші партнери з такими запитами до нас не зверталися, розуміючи, що в умовах російської агресії наша армія нам потрібна вдома", - додав Кулеба.

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Раніше видання The Independent з посиланням на власні джерела повідомляло, що Україна розробила план участі в боротьбі проти терористичного угрупування "Ісламська держава" в Сирії на боці міжнародної коаліції на чолі з США, що допускає можливість бойових зіткнень з російським контингентом в цій країні.

Документ з викладенням варіантів, який складений Міністерством оборони України, за даними видання, буде обговорюватися наступного тижня під час візиту до Києва міністра оборони США Ештона Картера.