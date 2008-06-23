Політологи: а чи є криза?

Директор Центру прикладних політичних досліджень Володимир ФЕСЕНКО вважає, що на сьогоднішній день в Україні немає жодної ознаки політичної кризи. Про це він заявив сьогодні під час круглого столу «Політична криза та перспективи нових партійних проектів».

За словами В.ФЕСЕНКА, політична криза може проявлятися у кризі владних інституцій, зокрема інституту президентства, парламенту та уряду; відсутність дієвості певних процедур, зокрема формування більшості чи уряду; та прояв нестандартних та неправових форм політичної поведінки. «Зараз немає жодної з ознак політичної кризи. Є певні кризові тенденції в парламенті», - сказав він.

В.ФЕСЕНКО зазначив, що якщо буде відправлений у відставку уряд, або ухвалене рішення про неіснування коаліції, то тоді дійсно можна буде казати про парламентську кризу.

Політолог також не виключив, що в подальшому від українського політикуму треба очікувати певних сюрпризів. «В даному випадку ситуація дуже неоднозначна. З одного боку більша частина опонентів уряду бажають відправити його у відставку і розпочати процес переформатування коаліції. З іншого боку є велике бажання у більшої частини депутатського корпусу спокійно відпочити в літній період», - сказав В.ФЕСЕНКО.

Крім того, на думку В.ФЕСЕНКА, на даний момент більшість політичних сил не готові до дострокових парламентських виборів.

У свою чергу науковий керівник Фонду «Демократичні ініціативи» Ірина БЕКЕШКІНА також висловила думку щодо відсутності політичної кризи. «Ніякої серйозної політичної кризи немає – це хронічна хвороба нашого політикуму», - сказала вона.

В той же час І.БЕКЕШКІНА наголосила, що на сьогодні дедалі більше і більше зростає розчарування населення у своїх політичних кумирах. Індикатором цього, за її словами, стали вибори в Києві. І.БЕКЕШКІНА не виключила, що саме київські вибори «є дзвіночком того, що буде відбуватися по всій Україні».

В той же час директор Центру соціальних досліджень «Софія» Андрій ЄРМОЛАЄВ висловив думку, що протягом останнього часу відбулося остаточне руйнування помаранчевого міфу. «Події першого кварталу 2008 року і всього весняного періоду, які скоріш за все виглядають як політична війна в середині режиму призвели до того, що помаранчеве змістове поле перестало працювати», - сказав він.

А.ЄРМОЛАЄВ зазначив, що остаточно відбулося руйнування міфу про єдиного лідера нинішнього президента Віктора ЮЩЕНКА.

На думку політолога, сьогодні відбувається підготовка до створення нового політично-ідеологічного ландшафту.