Ющенко: ми проводимо політику, яка відповідає цілям і засадам НАТО

Президент України Віктор ЮЩЕНКО дав інтерв`ю португальській газеті «Publico».

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, серед тем, порушених у ході розмови, – проблеми євроатлантичної та європейської інтеграції України, зокрема, перспективи її приєднання до Плану дій щодо членства в НАТО у грудні цього року та очікування від вересневого саміту Україна – ЄС, українсько-російські відносини.

Говорячи про незмінність євроатлантичного курсу України, президент заявив: «Ми проводимо політику, яка відповідає пріоритетам, цілям і засадам політики Північноатлантичного Альянсу».

В.ЮЩЕНКО також висловив упевненість, що членство України в НАТО найбільше відповідає національним інтересам держави і в жодному разі не є «політикою проти когось».

Інтерв`ю провела кореспондент газети Дулсе ФУРТАДУ, воно опубліковане у номері від 24 червня.