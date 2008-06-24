Партія регіонів контролює коаліцію через Балогу - Портнов

Партія регіонів контролює коаліцію через Секретаріат президента. Про це у ефірі «Свободи слова» на ICTV заявив Андрій Портнов.

Народний депутат від фракції БЮТ наголосив, що зараз «уряд є єдиним центром стабільності», попри відсутність 226 голосів у коаліції. За словами Портнова, основним завданням коаліції є обрання Кабміну, а для вирішення поточних питань можна обійтися ситуативною більшістю. Тому недієздатність Верховної Ради не заважає працювати уряду.

Причиною ж неефективності парламенту Портнов вважає втручання Партії регіонів у діяльність коаліції через контрольованих Секретаріатом депутатів.

«Я думаю, не для кого ж сьогодні не секрет, що коаліція, складаючись з 227 голосів, частково контролюється Партією регіонів через Секретаріат Президента, з яким вони співпрацюють. І сьогодні цьому є маса підтверджень», зазначив Портнов.