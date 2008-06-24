Балога таємно зустрівся з Тимошенко і запропонував допомогу?

Запланована Партією регіонів відставка Кабінету міністрів може не відбутися. За інформацією джерел газети "Коммерсант Украина" в уряді, наприкінці минулого тижня відбулася зустріч прем`єра Юлії Тимошенко і глави Секретаріату Президента Віктора Балоги, яка була присвячена пошуку варіантів для збереження коаліції демократичних сил. Юлії Тимошенко було запропоновано ініціювати відставку міністрів за квотою фракції "Наша Україна–Народная самооборона" і зажадати публічного покаяння від міністра внутрішніх справ Юрія Луценка і народного депутата Давида Жванії, які виступали з нелюб`язними заявами на адресу Віктора Ющенка. Натомість Віктор Балога гарантував збереження більшості і залучення в коаліцію блоку Литвина.