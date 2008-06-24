У НУ-НС вже готові пожертвувати Яценюком?

Коаліція повинна шукати вихід із кризи не через блокування, а шляхом домовленостей з Блоком Литвина, навіть ціною посади голови Верховної Ради. Про це заявив у ефірі програми «Свобода слова» Олесь Доній, народний депутат від фракції «НУ-НС».

За словами Донія, коаліція зазнала сильного удару і повинна визнати свою недієздатність. Виходом із ситуації, що склалась можуть стати офіційні домовленості з Блоком Литвина на висунутих останнім умовах: «Блок Литвина вислухати, що вони хочуть, на яких умовах вони готові ввійти в цю коаліцію. Чи це іде мова про міністерські посади, чи іде мова про Голову Верховної Ради. Треба визначити, чи готові ми для єдності коаліції піти на ротацію посади Голови Верховної Ради. Я, наприклад, вважаю, що нічого страшного в цьому б не було. І краще нова організація, аніж політичний хаос, який є».

ICTV