Балога сказав, хто має ремонтувати похилений каркас коаліції

Секретаріат Президента України не веде жодних переговорів щодо умов і способів відновлення результативної роботи депутатської більшості у Верховній Раді.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, про це заявив сьогодні глава Секретаріату Віктор БАЛОГА.

За його словами, справа збереження парламентської більшості, утвореної фракціями БЮТ і блоку «Наша Україна – Народна Самооборона», лежить у площині виключної компетенції голови Верховної Ради Арсенія ЯЦЕНЮКА, прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО і лідерів коаліційних фракцій. «Саме такої точки зору на перебіг подій у Верховній Раді дотримується Президент Віктор ЮЩЕНКО. Він рекомендує, щоб всі топ-менеджери більшості разом, не гаючи часу, сіли за стіл переговорів, склали перелік проблемних аспектів у діяльності коаліції, відкинули весь деструктив і визначили черговість кроків із подолання розбіжностей, які на сьогодні існують в коаліції», – зазначає В.БАЛОГА.

Він також звертає увагу, що Секретаріат Президента ніяк не може бути суб`єктом переговорів чи консультацій щодо майбутнього парламентської більшості, оскільки це суто внутрішня справа Верховної Ради.

Крім того В.БАЛОГА відкинув усі закиди щодо можливої причетності Банкової до появи кризових явищ усередині коаліції демократичних сил. «Тертя і внутрішнє напруження проявлялися ще на етапі її (коаліції – УНІАН) формування та голосування за кандидатуру прем`єр-міністра. З великим скрипом і обміном взаємними звинуваченнями виконується коаліційна угода: повністю прийнято лише 3 з 12 невідкладних законопроектів, 5 схвалено частково, перспективи їх остаточного прийняття і ухвалення решти – вельми туманні. БЮТ у реалізації своїх внутрішніх прагнень майже не зважав на такого ж повноправного учасника більшості, яким є «НУ-НС». До переліку внутрішніх проблем у коаліції варто ще додати неодноразове блокування депутатами від БЮТ роботи Ради з незрозумілих причин та виснажливі перипетії навколо неконституційних спроб призначити ставленика «біло-сердечних» на посаду голови Фонду держмайна. Навіть цього побіжного огляду достатньо, щоб зрозуміти давню природу нестиковок між коаліційними фракціями», – йдеться у коментарі В.БАЛОГИ.

Водночас керівник Секретаріату Президента переконаний, що швидке відновлення спроможності коаліції ухвалювати рішення як запоруки активної, ефективної законотворчості усієї Верховної Ради є нагальною вимогою суспільства. За його словами, Президент наполягає на тому, щоб діалог між спікером парламенту, прем`єр-міністром і лідерами фракцій БЮТ і «НУ-НС» закінчився досягненням компромісу, який дозволить поновити повноцінну роботу Верховної Ради. «Глава держави підтримає цей тріумвірат у всіх продуктивних кроках. Однак не варто думати, що на Президента вдасться покласти відповідальність за врегулювання внутрішніх проблем парламенту. Будівничі коаліції самі мають підправити її дещо похилений каркас», – зазначив В.БАЛОГА.