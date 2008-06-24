Як українці оцінюють екологічну ситуацію в своїх регіонах (опитування)

Майже 15% українців вважають катастрофічною екологічну ситуацію у своїх регіонах.

Як повідомили УНІАН в Інституті проблем управління імені Горшеніна, про це свідчать результати соціологічного дослідження «Територія», проведеного інститутом в рамках річної програми досліджень 2008 року «Проект країни».

39,8% респондентів вважають екологічну ситуацію в своєму регіоні поганою і 14,9% - катастрофічною. Задовольняє стан навколишнього середовища в їхньому регіоні понад третину українців – 36,3%, і лише 5,9% оцінюють його як добрий, решті – 3,1% опитаних важко оцінити стан довкілля.

В той же час, відповідаючи на запитання, що, в першу чергу, є джерелами забруднення навколишнього середовища у регіоні проживання респондентів, маже половина опитаних (45,3%) вказали серед відповідей сміттєзвалища; 40% - транспорт; 37,3% українців вважають, що довкілля забруднюють люди, які там мешкають; 25,9% - промислові підприємства; 16,2% - стічні води населених пунктів. Незначна кількість опитаних відзначили шахти та родовища корисних копалин (8,6%), хімічні добрива (7%) та військові частини (2,9%).

Соціологічне опитування «Територіально-адміністративний устрій України», яке проводилось Інститутом Горшеніна в рамках річної програми соціологічних досліджень 2008 року «Проект країни» з 15 по 30 квітня 2008 року у 129 населених пунктах України. Всього згідно з маршрутною вибіркою з урахуванням основних соціально-демографічних характеристик населення України було опитано 2006 респондентів, які репрезентують доросле населення України віком від 18 років. Квотами у вибірці були: вік, стать, освіта і тип населеного пункту, в якому мешкає респондент. Загальна кількість пунктів опитування 129 (63 міста і 66 сіл). Похибка репрезентативності дослідження не перевищує +/- 2,2%.