Тимошенко прибула до Львова

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО прибула з робочою поїздкою до Львова.

Як передає кореспондент УНІАН, під час поїздки Ю.ТИМОШЕНКО ознайомиться з ситуацією, що виникла в результаті вчорашнього буревію.

Планується, що Ю.ТИМОШЕНКО відвідає лікарні, де перебувають постраждалі в результаті урагану, а також проведе нараду в Львівській облдержадміністрації.

У поїздці прем`єр-міністра супроводжують міністр з питань надзвичайних ситуацій Володимир ШАНДРА, міністр праці і соціальної політики Людмила ДЕНИСОВА, міністр з питань ЖКГ Олексій КУЧЕРЕНКО, а також міністр регіонального розвитку і будівництва Василь КУЙБІДА.