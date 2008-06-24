Лужков: Севастополь ніколи не передавався Україні
14:27, 24 червня 2008Політика
2248 0
Мер "уважно вивчив документи"
"Севастополь ніколи не передавався Україні за часів Радянського Союзу", - про це заявляє мер Москви Юрій Лужков, передає Эхо Москвы.
За його словами, він уважно вивчив всі документи і зробив такий висновок.
Московський градоначальник не так давно заявив на святкуванні ювілею Чорноморського флоту про те, що питання приналежності Севастополя залишилося невирішеним. Після цих висловів українська влада заборонила Лужкову в`їзд до України.
Тим часом, один з керівників українського МЗС, Василь Кирилич, знову сказав сьогодні, що "Чорноморський флот має бути виведений з території України в 2017 році, і це не може бути предметом торгу", відзначає радіостанція.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter