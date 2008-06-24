Якби вибори до ВР відбулися найближчої неділі (опитування)

За Блок Юлії Тимошенко проголосувало б найбільше громадян, якби парламентські вибори відбувалися найближчої неділі.

Про це свідчать передані УНІАН результати опитування, проведеного “Українським демократичним колом” на замовлення Інституту політики 6-15 червня 2008 року.

За даними опитування, за БЮТ проголосувало б 26,8% виборців, за Партію регіонів - 25,3%.

За блок „Наша Україна - Народна самооборона” готові проголосувати 5,3% респондентів, за Комуністичну партію України - 5%, за Блок Литвина - 4,7%.

Разом з тим Соціалістична партія України та Прогресивна соціалістична партія не подолали би тривідсоткового виборчого бар’єру, набравши відповідно 2,6% та 1,7% голосів.

За іншу партiю або блок проголосувало б 3,2% опитаних, проти всіх - 7,3%, не братимуть участь у виборах - 7,9%, не визначились -10,3%.

Загалом було опитано 1200 респондентів віком від 18 років. Статистична похибка вибірки без врахування дизайн-ефекту з вірогідністю 0,95 не перевищує ± 3%.