Тимошенко думала, що Янукович хоч хрестик намалює за її відставку

Прем`єр-міністр Юлія Тимошенко вважає несерйозними наміри Партії регіонів домогтися її відставки через Верховну Раду.

Про це Тимошенко сказала в інтерв`ю "Українській правді", коментуючи зареєстрований у парламенті проект постанови за підписами більш ніж 150 регіоналів про звіт уряду.

"Для того, щоб ця заявка виглядала солідно, треба щоб там стояло не 150 підписів, а 250", – зазначила Тимошенко.

Прем`єр звернула увагу на те, що проект постанови підписали навіть не всі члени фракції Партії регіонів.

"Я так розумію, що там не всі вміють читати і писати, але хоча би хрестик поставили. До речі, і Янукович не підписав, і керівництво фракції", - згадала вона.

"Якщо вони мають серйозні наміри, але при цьому зібрали не всі підписи, це говорить, що в них всередині розброд і шатання", - додала Тимошенко.

Прем`єр заявила, що "хто б там не готував відставку, але вони будуть розчаровані, бо нічого не вийде".

"Всі вороги наведення порядку в Україні вже багато років мріють, щоб кудись мене подіти", - додала Тимошенко.

Прем`єр наголосила, що закон про зовнішню і внутрішню політику, запропонований головою Верховної Ради Арсенієм Яценюком, має бути ухвалений разом з програмою дій уряду.

На питання, чи не хоче Тимошенко таким чином отримати річний імунітет від відставки, вона сказала:

"Це нормальний, послідовний крок, коли засади зовнішньої і внутрішньої політики, якою буде керуватися коаліція, будуть прийняті разом з програмою дій уряду і змінами до бюджету".

"Це все пов`язаний між собою блок питань", - пояснила прем`єр.

На питання, що таке поєднання не підтримають депутати–"нашоукраїнці", орієнтовані на Віктора Балогу, Тимошенко відповіла: "Це буде повний тест, що треба єднатися не навколо інтриг, а навколо програми дій".