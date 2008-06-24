Тимошенко відсвяткує День Конституції в Москві у компанії Путіна
15:38, 24 червня 2008Політика
1094 0
Дані прес-служби уряду РФ
Голова уряду Російської Федерації Володимир Путін і прем`єр-міністр України Юлія Тимошенко зустрінуться 28 червня 2008 року в Москві.
Про це повідомила сьогодні прес-служба російського уряду.
В. Путін і Ю. Тимошенко проведуть зустріч як співголови комітету з питань економічного співробітництва російсько-української міждержавної комісії, пише Обкомз посиланням на Лігу.
28 червня святкується День Конституції України.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter