Тимошенко відсвяткує День Конституції в Москві у компанії Путіна

Голова уряду Російської Федерації Володимир Путін і прем`єр-міністр України Юлія Тимошенко зустрінуться 28 червня 2008 року в Москві.

Про це повідомила сьогодні прес-служба російського уряду.

В. Путін і Ю. Тимошенко проведуть зустріч як співголови комітету з питань економічного співробітництва російсько-української міждержавної комісії, пише Обкомз посиланням на Лігу.

28 червня святкується День Конституції України.