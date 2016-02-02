Корбан просить суддів поважати себе і не підтримувати політичний фарс
Член президії політради «Українського об’єднання патріотів – УКРОП» Геннадій Корбан вважає, що розгляд апеляційної скарги на його арешт, що триває вже другий місяць, давно перетворився на політичний фарс.
Про це він заявив під час засідання Апеляційного суду Києва, повідомляє прес-служба УКРОПу.
Зокрема, він сказав, що з урахуванням всіх клопотань, поданих на розгляд суддям, сенсу в цьому судовому засіданні взагалі немає, адже через 23 дні спливає термін його тримання під вартою.
«Минає другий місяць розгляду справи про мій запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Навіть якщо ми перейдемо до розгляду справи по суті, ми до 25 лютого її не розглянемо», – сказав у своєму виступі політик.
Він закликав суддів не ганьбити свою честь та розглядати справу, опираючись виключно на закон.
Читайте такожВ судовому засіданні у справі Корбана оголошено перерву до ранку 3 лютого
«Ваша честь, я розумію, що політичні авантюристи від влади, які влаштували це ганебне судовище, втягнули вас у цю безперспективну з юридичного, фактичного, морального погляду справу», – наголосив Корбан.
Він додав, що цей суд вже починає нагадувати той процес, який триває в Донецьку Ростовської області РФ.
«Тільки там наш ворог і агресор судить іншого патріота – Надію Савченко. А тут внутрішній ворог, політичний авантюрист, намагається засудити мене», – звернувся до суддів член політради УКРОПу.
Читайте такожАдвокати проситимуть Порошенка втрутитися у ситуацію із незаконним переслідуванням захисників Корбана
За словами політика, він переконаний, що на суддів тиснуть та змушують порушувати закон і проводити цю справу, але закликає служителів Феміди все ж встояти, тому що їхнього справедливого рішення потребує все суспільство.
«Я знаю, Ваша честь, що вас залякують, шантажують, розповідають вам байки, що я злодій. Але повірте, сьогодні ви є обличчям українського правосуддя. Все суспільство потребує, щоб був показаний приклад базових цінностей, за які ми боремося, воюємо і за які люди гинули на Майдані. Базові цінності – це захист і справедливість. Поважайте себе, своїх дітей, українське суспільство», – підкреслив Корбан.