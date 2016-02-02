Корбан просить суддів поважати себе і не підтримувати політичний фарс

Про це він заявив під час засідання Апеляційного суду Києва, повідомляє прес-служба УКРОПу.

Зокрема, він сказав, що з урахуванням всіх клопотань, поданих на розгляд суддям, сенсу в цьому судовому засіданні взагалі немає, адже через 23 дні спливає термін його тримання під вартою.

«Минає другий місяць розгляду справи про мій запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Навіть якщо ми перейдемо до розгляду справи по суті, ми до 25 лютого її не розглянемо», – сказав у своєму виступі політик.

Він закликав суддів не ганьбити свою честь та розглядати справу, опираючись виключно на закон.

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«Ваша честь, я розумію, що політичні авантюристи від влади, які влаштували це ганебне судовище, втягнули вас у цю безперспективну з юридичного, фактичного, морального погляду справу», – наголосив Корбан.

Він додав, що цей суд вже починає нагадувати той процес, який триває в Донецьку Ростовської області РФ.

«Тільки там наш ворог і агресор судить іншого патріота – Надію Савченко. А тут внутрішній ворог, політичний авантюрист, намагається засудити мене», – звернувся до суддів член політради УКРОПу.

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За словами політика, він переконаний, що на суддів тиснуть та змушують порушувати закон і проводити цю справу, але закликає служителів Феміди все ж встояти, тому що їхнього справедливого рішення потребує все суспільство.

«Я знаю, Ваша честь, що вас залякують, шантажують, розповідають вам байки, що я злодій. Але повірте, сьогодні ви є обличчям українського правосуддя. Все суспільство потребує, щоб був показаний приклад базових цінностей, за які ми боремося, воюємо і за які люди гинули на Майдані. Базові цінності – це захист і справедливість. Поважайте себе, своїх дітей, українське суспільство», – підкреслив Корбан.