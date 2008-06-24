Збитки від стихії у Львові становлять 22,5 мільйона

За попередніми даними, збитки від стихії у Львові становлять 22,5 млн. грн., враховуючи житлове господарство, інфраструктур та без урахування збитку, завданого некомунальним підприємствам і некомунальному житловому фонду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив мер Львова Андрій САДОВИЙ, який супроводжує прем`єр-міністра України Юлію ТИМОШЕНКО в поїздці по Львівській області.

«22,5 мільйона – це мінімальна попередня сума», - сказав він.

Мер Львова також повідомив, що в результаті стихійного лиха в місті одна людина загинула, 22 особи зазнали травм різного ступеня тяжкості, 5 з них перебувають на стаціонарному лікуванні.

Зараз Ю.ТИМОШЕНКО відвідує населені пункти Яворівського району Львівської області, який найбільше постраждав від стихії.

За попередніми даними обласної держадміністрації, стихія завдала області збитків на близько 50 млн. грн.