Португалія дасть Україні грошей на контрактну армію

У Лісабоні підписано Дорожню карту українсько-португальських відносин на 2008-2010 роки.

Як передає кореспондент УНІАН, з української сторони документ підписав міністр закордонних справ Володимир ОГРИЗКО, з португальської – міністр закордонних справ Луї АМАДУ в присутності Президента України Віктора ЮЩЕНКА і прем’єр-міністра Португалії Жозе СОКРАТЕША.

Як повідомив журналістам заступник глави Секретаріату Президента Олександр ЧАЛИЙ, у документі передбачені напрямки співпраці між країнами. Зокрема, Португалія надаватиме Україні допомогу у переході української армії на контрактну основу, причому ця допомога буде і консультативною, і фінансовою.

Також в Дорожній карті міститься зобов’язання країн найближчим часом опрацювати угоду про конфіденційний захист інформації.

Крім того, Дорожня карта передбачає низку заходів щодо сприяння переходу України на стандарти Європейського Союзу.