Абромавичус розповів про ситуацію зі спробами призначення його заступників

Про це він сказав в інтерв'ю виданню "Новое время".

"Взагалі смішна ситуація. У мене зараз є одна вакансія. Вакансія заступника. У понеділок з пакетом документів прийшов товариш. Я сказав йому, що так швидко не приймаю рішення - давайте подивимося, що буде з урядом. А він каже: "Ні, Ні, все узгоджено нагорі, я з команди Кононенка, готовий приступати до посади". Я йому відповідаю: "Я вас добре не знаю". А він: "Так ось документи, більше і дізнаєтеся", - описав ситуацію, що виникла, міністр.

При цьому Абромавичус не став називати прізвище цієї людини, зазначивши, що "це не має великого значення".

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"Або приходить чоловік 1960 року народження, в два рази мало не старше, ніж у мене середній вік заступників. В резюме – ні однієї роботи на керівній посаді, незважаючи на вік, тільки "консультант" і "радник". Людина сама в інтерв'ю, яке проводили мої HR-фахівці, визнає, що навіть не хоче працювати, але говорить "мені сказали", - розповів глава Мінекономіки.

За його словами, щоб прийняти рішення і призначити заступників, він переглянув резюме 200 людей, з 50-60 з них провів зустрічі.

"Але ненормально, коли тобі кажуть, що у тебе немає іншого виходу і ти тільки цю людину повинен брати. У підсумку я сказав: звільніть мене від всього цього діла, я не хочу бути частиною всього цього", - сказав Абромавичус.

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Нагадаємо, раніше народний депутат з фракції "Блок Петра Порошенко" Сергій Лещенко розповів, що приводом для відставки Абромавичуса стало, зокрема, нав'язування йому в заступники Сергія Пинькаса, донедавна обіймав посаду першого заступника генерального директора державного концерну "Укроборонпром". За словами Лещенка, лобіювання цього питання йшло з боку секретаря Ради національної безпеки і оборони Олександра Турчинова.

Крім того, повідомлялося, що в заступники міністра мітив і виконавчий директор і в.о. заступника голови правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Пасішник, якого лобіював перший заступник голови фракції БПП в Раді Ігор Кононенко. Сам Пасішник визнав, що пропонував Абромавичусу свою кандидатуру, проте отримав з його сторони відмову, оскільки "ця посада виключно під оборонний комплекс".