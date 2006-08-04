У ВР встановлено штандарт Президента

У Верховній Раді встановлено штандарт Президента України.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні у порядку денному засідання парламенту передбачено розгляд питання про складення присяги суддями Конституційного Суду України.

Відповідно до закону, під час присяги в сесійному залі ВР має бути присутній Президент України.