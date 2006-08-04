У ВР встановлено штандарт Президента
18:07, 04 серпня 2006Політика
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Під час присяги має бути присутній глава держави
У Верховній Раді встановлено штандарт Президента України.
Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні у порядку денному засідання парламенту передбачено розгляд питання про складення присяги суддями Конституційного Суду України.
Відповідно до закону, під час присяги в сесійному залі ВР має бути присутній Президент України.
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