У ВР встановлено штандарт Президента

18:07, 04 серпня 2006
Політика
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Під час присяги має бути присутній глава держави

У Верховній Раді встановлено штандарт Президента України.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні у порядку денному засідання парламенту передбачено розгляд питання про складення присяги суддями Конституційного Суду України.

Відповідно до закону, під час присяги в сесійному залі ВР має бути присутній Президент України.

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