Томбінський про відставку Абромавичуса: радикальних змін не буде, шлях реформ не можна змінити

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова Представництва ЄС в Україні Ян Томбінський сказав журналістам, коментуючи заяву Айвараса Абромавичуса про відставку з посади міністра економічного розвитку і торгівлі.

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"Ми вчора вже почули, що вони (представники української влади - УНІАН) були всі зацікавлені, щоби ті люди, які працювали над тим шляхом реформ, щоби вони залишились в уряді. Ми зацікавлені в інформації і поясненні від президента і прем'єр-міністра, але впевнений, що не буде жодної якоїсь радикальної зміни... і не буде (зміни) у шляху реформ. Цей шлях реформ не можна змінити, й Україна та її лідери це також розуміють", - наголосив Томбінський.

При цьому, відповідаючи на запитання, чи не зашкодить ситуація із Абромавичусом фінансовій співпраці з міжнародними партнерами, посол заявив: "Це фінансова співпраця з міжнародними інституціями і Україною як державою, це не приватні якісь обговорення з тим чи іншим міністром".

Як повідомляв УНІАН, 3 лютого Абромавичус заявив, що вирішив подати у відставку з посади міністра економічного розвитку і торгівлі і закликав парламент проголосувати з цього питання вже 4 лютого.

Згідно із заявою міністра, таке рішення він прийняв у зв'язку з політичним тиском з боку першого заступника голови фракції "БПП" Ігоря Кононенка й Адміністрації президента.

Того ж дня президент України Петро Порошенко заявив, що Абромавичус має залишатися на посаді міністра економічного розвитку і торгівлі й продовжувати реалізацію реформ.