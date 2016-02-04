Пайєтт нагадав Порошенку, Яценюку та Гройсману виступ Байдена у Раді: Це ваш момент, не змарнуйте час

Про це Пайєтт повідомив у Twitter.

"Безпрецедентна сьогоднішня зустріч "Великої сімки" з Порошенком, Яценюком та Гройсманом нагадала мені, яким пророчим був виступ Байдена в Україні: це ваш момент, не змарнуйте час", - наголосив американський посол.

Як повідомляв УНІАН, 8 грудня 2015 року віце-президент США Джозеф Байден під час виступу у Верховній Раді України закликав українців не змарнувати можливість побудови кращого майбутнього.

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"Я завжди буду говорити про вашу мужність. Я завжди буду говорити про те, що від вас усіх залежить... Що це є ваш останній момент, ваш час, і, будь ласка, заради нас, заради всіх - не змарнуйте цей час, не втратьте цю можливість, побудуйте краще майбутнє для народу України", - закликав Байден.