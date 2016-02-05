Питання звільнення Савченко вирішене, йдуть переговори щодо її повернення до України – адвокат

12:19, 05 лютого 2016
Політика
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Питання про звільнення незаконно утримуваної в РФ української льотчиці Надії Савченко вирішене.

REUTERS

Про це у своєму Twitter повідомив адвокат Савченко Марк Фейгін.

За його словами, ведуться переговори про відправку Савченко до України.

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Нагадаємо, Савченко влітку 2014 року викрали терористи на Донбасі і перевезли в Росію. У РФ її звинуватили в причетності до загибелі російських журналістів. Однак, за даними захисту, вона не могла бути причетна до загибелі журналістів, оскільки потрапила в полон ще до їх смерті.

В обвинувальному висновку у кримінальній справі стосовно Савченко мова йде про замах на вбивство і вбивство, а також незаконний перетин кордону.

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