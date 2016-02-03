Російський суд дозволив викликати як свідка слідчого, що фабрикував справу Савченко - адвокат

Про це в Twitter повідомив російський адвокат Микола Полозов.

"Суд у справі Савченко відновився... Суд задовольнив клопотання про виклик як свідка слідчого Маньшина, який фабрикував справу", - повідомив Полозов.

"Надія Савченко продовжує давати свідчення", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 1 лютого в суді почався допит Савченко. В той день вона розповіла про захоплення Криму Росією і провокації російських військових у Краматорську.

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17 грудня 2015 р. Донецький міський суд Ростовської області (РФ) продовжив термін тримання Савченко під вартою до 16 квітня 2016 р. Наступного дня, 18 грудня, Савченко оголосила голодування до кінця судового процесу.

Савченко влітку 2014 року викрали терористи на Донбасі й перевезли в Росію. У РФ її обвинуватили в причетності до загибелі російських журналістів. Однак, за даними захисту, вона не могла бути причетна до загибелі журналістів, оскільки потрапила в полон ще до їхньої смерті.

В обвинувальному висновку у кримінальній справі стосовно Савченко йдеться про замах на вбивство і вбивство, а також незаконний перетин кордону.