Шуфрич розуміє Герман як жінку й матір, та натякає на "союзників"

Нардеп-регіонал Нестор Шуфрич вважає абсолютно неприпустимими будь-які провокації відносно дітей політиків. Про це Шуфрич заявив в коментарі УНІАН.

“З позицією Ганни Герман я повністю солідарний, - сказав депутат. - Її позиція абсолютно зрозуміла і як жінки, і, звичайно ж, як матері. Як би я не ставився до своїх політичних опонентів, я вважаю негідними і неприпустимими будь-які провокації відносно їхніх дітей; тим більше, коли ці дії інсценуються з боку нібито союзників».

Останню фразу Шуфрич пояснив так: «ми чудово розуміємо, кому сьогодні підпорядковані внутрішні війська, і хто мав можливість організувати подібні дії. Я абсолютно упевнений, що висновки в цій історії будуть зроблені».

«Що стосується позиції мого колеги Валерія Бондика, - додав нардеп, - то, наскільки мені відомо, він не підписував жодних звернень з приводу з`ясування обставин, пов`язаних з інцидентом родини Карр, – Тимошенко».

Нагадаємо, що раніше Ганна Герман закликала припинити інсинуації навколо дочки і зятя прем`єр-міністра України Юлії Тимошенко. Депутат вважає, що боротися з політиком, використовуючи провокації проти дітей – це не по-людськи: "Такі методи ніколи не принесуть успіху інспіраторам скандалу, або тим, хто за цими інспіраторами стоїть". До цього Герман додала, що її особисто «важко запідозрити в дружбі з Юлією Тимошенко», проте «колись давно, за часів «злочинного режиму», коли намагалися отримати наді мною контроль як над журналісткою за допомогою провокації проти моїх дітей, Юлія Тимошенко захистила мене». Регіоналка також нагадала, що Тимошенко ніколи «не дозволяла собі мститися комусь, використовуючи дітей».

А депутат від Партії регонов Валерій Бондик, коментуючи інцидент в Одесі, в ході якого музикант, чоловік Євгенії Тимошенко Шон Карр нібито побив двох бійців внутрішніх військ, які охороняли в`їзд на пляж "Ланжерон", заявляв, що зробить депутатський запит до МВС у зв`язку з цїєю подією. Бондик особливо підкреслив, що його не цікавлять фігуранти інциденту, а цікавить система роботи правоохоронних органів. "Якщо зникає журнал реєстрації подій з райвідділку міліції - цього не може бути, і такий райвідділок треба розігнати", - пояснив свою позицію народний депутат.

Довідка: у травні 2007 року Президент України Віктор Ющенко скасував власний указ про виведення внутрішніх військ з підпорядкування Міністерства внутрішніх справ і підпорядкування їх президентові. А в червні 2007-го іншим указом визначив органом військового управління внутрішніх військ Головне управління внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України.