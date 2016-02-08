Івано-Франківськ розірвав партнерські угоди з двома російськими містами

Відповідні листи з обґрунтуванням прийняття такого рішення були направлені у Думи цих міст, йдеться на сайті Івано-Франківська.

Як заявив Марцінків, таке рішення було прийняте, враховуючи військову агресію Росії проти України, анексію Криму та окупацію частини Донецької та Луганської областей, що призвела до тисяч жертв серед громадян України, в тому числі і міста Івано-Франківськ.

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Партнерська співпраця Івано-Франківська з містом Сєрпухов тривала, починаючи з 2001 року, а містом Сургут – з 2003 року.

Нагадаємо, в кінці грудня минулого року фракція ВО "Свобода" у Київраді внесла проект рішення про невідкладне розірвання двосторонніх угод про "побратимські відносини" Києва з російськими містами та регіонами.