Ситник: Після допиту Абромавичуса у справі можуть з’явитися нові фігуранти

Про це в ефірі Громадського заявив голова Національного антикорупційного бюро Артем Ситник.

«Допит не закінчено, він перенесений. Я сумніваюся, що сьогодні змогли повністю провести допит, це перше. Друге – я не виключаю, що після сьогоднішнього допиту будуть певні прізвища, які будуть запрошені для дачі показань, принаймні у якості свідків», – заявив голова НАБУ.

Читайте такожНАБУ завело справу на Кононенка за заявою Абромавичуса

За його словами, переписка між Абромавичусом і виконавчим директором «Нафтогазу» Андрієм Пасішником може бути використана як доказ.

«Безсумнівно. В сукупності з іншими доказами, ця переписка може бути використана як доказ», – зазначив Ситник.

В НАБУ в понеділок ввечері завершився перший допит Абромавичуса. Як сказав міністр, він прийде ще мінімум на три допити до антикорупційного бюро.