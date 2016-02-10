Кремль демонструє переконливість за допомогою військ, тому Вашингтон має підготувати чіткішу відповідь РФ - екс-чиновники США

Під час звіту перед комісією Конгресу колишній військовокомандувач США у Європі Джеймс Ставрідіс закликав до посилення санкцій проти Росії, ядерного стримування і більшого запевнення гарантій безпеки для європейських союзників, передає Радіо Cвобода.

За словами Евелін Фаркас, яка нещодавно звільнилася з роботи куратора Росії у Пентагоні, Москва надсилає сигнали щодо посилення готовності використовувати тактичну ядерну зброю у будь-яких військових сутичках у Європі.

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Фіона Гілл, екс-голова відділу розвідки США з питань Росії, заявила комісії Конгресу США, що Кремль розглядає війська як важливий інструмент для демонстрації переконливості Росії.

Відносини між Росією та Заходом погіршилися у березні 2014 року після анексії Росією українського Криму. Після цього США та Євросоюз запровадили низку санкцій проти Москви. Україна і Захід звинувачують Росію у підтримці сепаратистів на Донбасі під час бойових дій, які тривають від квітня 2014 року.