Порошенко вимагає від Кабміну, Генпрокуратури і НАБУ активніше боротися з корупцією

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента, у листі, зокрема йдеться про те, що керівники високого рівня – голова Державної служби зайнятості Ярослав Кашуба та заступник директора Департаменту державної експертизи Державної служби експертного контролю України Сергій Головатий – були затримані співробітниками Служби безпеки України і Генеральної прокуратури на одержанні хабарів.

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«Було викрито причетність до корупційних дій голови Державної служби експертного контролю Юрія Терещенка — в ході проведення обшуку за його місцем проживання виявлено частину грошових коштів, які було передано напередодні Головатому як хабар. Однак затримані чиновники, відповідно до судових рішень, вийшли на волю та поновлюються на посадах», - заявив Порошенко.

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«Вважаю неприйнятною бездіяльність правоохоронних органів і керівництва уряду. Чиновники, щодо яких є обґрунтовані підозри у здійсненні корупційних злочинів, мають звільнятися з посад або, щонайменше, бути відсторонені від виконання посадових обов’язків на час проведення слідства і суду. Чекаю ефективної та результативної реакції на вказані факти», - йдеться в листі Порошенка.

Як повідомлялося, під час засідання Ради регіонального розвитку президент наголосив на важливості формування в суспільстві атмосфери нетерпимості до корупції.

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«Реальна боротьба з корупцією потребує серйозної допомоги, незважаючи на те, що ми досі маємо проблеми в судовій системі, незважаючи на те, що парламент не проголосував закони, які нарешті зупинять випуск під заставу корупціонерів, особливо тих, хто схоплений «на гарячому». Ніхто не має права мати «парасольку», і ключове, за що нам треба боротися, - це довіра громадян», - заявив Порошенко.