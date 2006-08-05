Янукович та Єхануров обмінялися думками

Прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ зустрівся зі своїм попередником – Юрієм ЄХАНУРОВИМ.

Вони обговорили низку питань, пов’язаних з діяльністю уряду, розв’язанням першочергових проблем держави, повідомляє прес-служба Кабінету Міністрів.

В.ЯНУКОВИЧ і Ю.ЄХАНУРОВ обмінялися думками щодо необхідності проведення структурних змін в уряді, обговорили шляхи реалізації регіональної політики, детально обміркували ситуацію, яка зараз склалася в АР Крим та Одеській області. Окрім того, були ґрунтовно обговорені питання щодо необхідності скорішого прийняття цілої низки законів, відсутність яких стримують діяльність Кабінету Міністрів.

Підбиваючи підсумок зустрічі, В.ЯНУКОВИЧ підкреслив, що в Україні нині відбувається цивілізована процедура передачі влади, яка гарантує спадкоємність зовнішньої та внутрішньої політики в державі та відповідає існуючій світовій практиці.

В.ЯНУКОВИЧ вважає, що його уряду необхідно взяти все найкраще, що напрацьоване урядом Ю.ЄХАНУРОВА, зробити належні висновки з допущених помилок.