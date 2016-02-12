Порошенко та Байден домовились продовжувати тиснути на Росію

Про це йшлося сьогодні під час їхньої телефонної розмови, повідомили УНІАН у прес-службі глави Української держави.

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Також Порошенко і Байден наголосили на важливості якнайшвидшого ухвалення українським парламентом антикорупційних законів, які сприятимуть продовженню реформ і розвитку співпраці з Міжнародним валютним фондом та запровадженню безвізового режиму, йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, учора, 11 лютого, Порошенко та Байден також проводили телефонну розмову, в ході якої обговорювали подальші кроки для продовження тиску на Росію задля виконання нею Мінських домовленостей, а також політико-дипломатичні шляхи деокупації Криму. Крім того, йшлося необхідність продовження реформ в Україні, зокрема в контексті співпраці з Міжнародним валютним фондом.