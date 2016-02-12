Поведінка окупантів стосовно кримських татар є відновленням сталінського режиму – Порошенко

Про це заявив президент України Петро Порошенко у Facebook.

«Поведінка окупантів у Криму - це ніщо інше, як відновлення сталінської політики проти кримських татар», - написав він.

Зазначається, що Порошенко пообіцяв порушити це питання під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції.

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"Україна закликає світову спільноту звернути увагу на масові порушення прав корінних мешканців півострова та сприяти якнайшвидшій деокупації Криму", - йдеться в повідомленні.

Поведінка окупантів у Криму - це ніщо інше, як відновлення сталінської політики проти кримських татар. Україна закликає ... Posted by Петро Порошенко on Friday, February 12, 2016

Як повідомлялося, у Криму 11 лютого окупаційна влада провела обшуки в будинках кримських татар. Були затримані 12 людей, після допитів більшість відпустили.

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Пізніше призначена російською владою прокурор Криму Наталія Поклонська заявила, що кримське управління ФСБ Росії затримало чотирьох кримських татар в рамках кримінальної справи за фактом діяльності «терористичної організації «Хізб ут-Тахрір». Суд обрав їм запобіжний захід – тримання під вартою до 8 квітня 2016 року.

У Меджлісі кримськотатарського народу ці дії окупаційної влади новою хвилею репресій проти кримських татар.

Міністерство закордонних справ України в зв’язку з цим 12 лютого висловило протест і закликало світ посилити тиск на Росію.

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Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій.