Поведінка окупантів стосовно кримських татар є відновленням сталінського режиму – Порошенко
Поведінка окупантів у Криму є відновленням сталінської політики проти кримських татар.
Про це заявив президент України Петро Порошенко у Facebook.
«Поведінка окупантів у Криму - це ніщо інше, як відновлення сталінської політики проти кримських татар», - написав він.
Зазначається, що Порошенко пообіцяв порушити це питання під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції.
Читайте такожЯкщо окупанти продовжать репресії і проллється кров, ми зайдемо в Крим раніше - Іслямов
"Україна закликає світову спільноту звернути увагу на масові порушення прав корінних мешканців півострова та сприяти якнайшвидшій деокупації Криму", - йдеться в повідомленні.
Поведінка окупантів у Криму - це ніщо інше, як відновлення сталінської політики проти кримських татар. Україна закликає ...Posted by Петро Порошенко on Friday, February 12, 2016
Як повідомлялося, у Криму 11 лютого окупаційна влада провела обшуки в будинках кримських татар. Були затримані 12 людей, після допитів більшість відпустили.
Читайте такожРФ готує тотальні репресії проти кримських татар під виглядом боротьби з тероризмом - Чубаров
Пізніше призначена російською владою прокурор Криму Наталія Поклонська заявила, що кримське управління ФСБ Росії затримало чотирьох кримських татар в рамках кримінальної справи за фактом діяльності «терористичної організації «Хізб ут-Тахрір». Суд обрав їм запобіжний захід – тримання під вартою до 8 квітня 2016 року.
У Меджлісі кримськотатарського народу ці дії окупаційної влади новою хвилею репресій проти кримських татар.
Міністерство закордонних справ України в зв’язку з цим 12 лютого висловило протест і закликало світ посилити тиск на Росію.
Читайте такожВ Криму тривають обшуки у татар: сьогодні більше десяти нових випадків
Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій.