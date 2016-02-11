У Криму після обшуків ФСБ РФ затримала 10 осіб - ЗМІ

Після сьогоднішніх обшуків ФСБ затримала 12 кримських татар, двох вже відпустили. Про це з посиланням на правозахисників повідомляє "Українська правда".

Читайте такожПоклонська пояснила обшуки у кримських татар їхньою участю в терористичній організації

За словами адвоката Еміля Курбединова, обшуки відбулися в Ялті, Бахчисараї, Холмовці (Бахчисарайський район), Верхній Кутузовці (Велика Алушта).

"В Ялті всіх чотирьох (у кого проводився обшук – ред.) відвезли в управління ФСБ, у Холмовці також, в Алушті (Верхня Кутузовка – ред.) обшук проводився в будинку російського хлопця, його теж забрали. Після допиту відпустили поки тільки Рустема Османова з Бахчисарая", – цитує Курбединова Кримська правозахисна група.

Кримськотатарський активіст Абдурешит Джеппаров заявив, що обшуки проходили в жорсткій формі, із застосуванням зброї. Про це повідомили Крим.Реалії.

Також на допит у "прокуратуру" Сімферополя був викликаний заступник голови Меджлісу Наріман Джелялов. В ході допиту "прокурор" вимагав від нього пояснень про діяльність Меджлісу "у зв'язку зі скаргами громадян". Після допиту Джелялов був відпущений.

Як заявила "прокурор" Криму Поклонська, обшуки на території окупованого півострова в будинках кримських татар проводяться в рамках кримінальної справи за фактом діяльності терористичної організації "Хізб ут-Тахрір". Пізніше місцеві ЗМІ повідомили, що 4 людини були затримані саме за підозрою в співробітництві з цим угрупованням.