В Одесі відбулась акція «Україна за НАТО!»

Близько двохсот одеських прихильників вступу України до НАТО провели сьогодні на Соборній площі Одеси громадянську акцію «Україна за НАТО!», яку ініціювали обласний комітет «Україна-НАТО», обласна організація товариства «Просвіта», міська організація партії «Реформи і порядок» та обласна координаційна рада «Україна за євроатлантичну інтеграцію».

Як передає кореспондент УНІАН, учасники мітингу, переважно одесити молодшого і середнього поколінь, тримали в руках гасла «Одеса – за НАТО!», «Європейські стандарти – через НАТО!», «НАТО гарантує безпеку України», «Не НАТО України нищив голодоморами та сибірськими концтаборами!» та ін.

Як заявив, виступаючи на мітингу, доцент Одеського національного університету ім. Мечникова Олексій ЗАХАРІЯ, «багато хто з одеситів недостатньо поінформований про діяльність структур Північноатлантичного альянсу, і на цьому досі намагаються спекулювати такі політичні маргінальні структури, як ПСПУ, КПУ та деякі відверто проросійські організації, залякуючи громадян заяложеним жупелом НАТОвської загрози українцям».

«Насправді ж 27 держав-членів блоку зуміли створили на європейському континенті ефективно діючі механізми протидії будь-яким проявам нестабільності. НАТО стала реальною силою, що забезпечує безконфліктний розвиток сім’ї європейських народів. Мені, зокрема, доводиться нерідко спілкуватися і з своїми сербськими колегами, і від них не раз чув: через 4-5 років ми сподіваємося теж приєднатися до плану дій із вступу до НАТО», - наголосив доцент.

Він висловив упевненість, що «комуністичні штампи не спрацьовують навіть там, де недавно була вкрай напружена ситуація – народи Європи прагнуть мирного розвитку через міжнародні гарантії безпеки, в тому числі через членство в НАТО».

На переконання заступника голови обласного комітету на підтримку плану дій заради членства України в НАТО Володимира ГЕНИКА, «майбутнє України - в Європі, що не суперечить традиційно дружнім відносинам нашої країни з Росією та іншими державами-сусідами, які, в свою чергу, зміцнюють свої військово-політичні зв’язки з Північноатлантичним альянсом».

Він запропонував учасникам акції згадати, чому розпався два десятиліття тому Варшавський блок. «Чи не тому, що військові структури Варшавського договору часто по суті придушували народні виступи в Угорщині, Чехословаччині та інших країнах, де люди прагнули до вільного розвитку та «соціалізму з людським обличчям», - зауважив В.ГЕНИК і підсумував : «Руху України до членства в НАТО немає альтернативи!».

Як зазначили учасники громадянської акції, одесити вітають багатонаціональні навчання «Сі-Бриз-2008», проведення яких заплановане в Одеській області, і мають намір розбити наметовий табір неподалік місця навчань, демонструючи свою підтримку діям керівництва України, спрямованим на кращий вишкіл Збройних сил України у взаємодії з підрозділами НАТО.